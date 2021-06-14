Nazilli Belediyesi'nden Çaylı Mahallesi'ne dev Türk Bayrağı
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Nazilli Belediyesi'nden Çaylı Mahallesi'ne dev Türk Bayrağı

Nazilli Belediyesi'nden Çaylı Mahallesi'ne dev Türk Bayrağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli semalarını ay yıldızlı al bayrakla donatan Nazilli Belediyesi, Çaylı Mahallesi İs Tepe mevkiine dev Türk bayrağı dikti.

Nazilli semalarını ay yıldızlı al bayrakla donatan Nazilli Belediyesi, Çaylı Mahallesi İs Tepe mevkiine dev Türk bayrağı dikti.

Milli ve manevi duyguları yaşatmaya devam eden Nazilli Belediyesi, kentin dört bir yanını şanlı Türk bayrağı ile donatmaya devam ediyor. Son olarak Çaylı Mahallesi İs Tepe Mevkiinde yapılan çalışmaların ardından çevre mahallelerden de rahatlıkla görülen dev Türk bayrağı göndere çekildi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çaylı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Şengül, "Köyümüze bayrak dikilmesi için belediyemize müracaat ettik. Bu isteğimizi hızlı bir şekilde yerine getiren başkanımız ve ekibinden Allah razı olsun" dedi.

Milli duyguların korunması ve yaşatılması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Başkan Özcan, "Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı Nazillimizin dört bir yanında dalgalandırmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu vesileyle ülkesi ve milleti için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nden Çaylı Mahallesi'ne dev Türk Bayrağı
Nazilli Belediyesi'nden Çaylı Mahallesi'ne dev Türk Bayrağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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