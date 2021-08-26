Nazilli Belediyesi'nden 5 bin kişiye aşure hayrı

Nazilli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin kişilik aşure ikram etti.

Nazilli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin kişilik aşure ikram etti.

Her yıl Muharrem ayının gelişi ile birlikte vatandaşlara aşure dağıtan Nazilli Belediyesi, bu sene de geleneği bozmadı. Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan aşureler hijyenik olarak paketlenerek yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Aşure toplumumuzun güzel geleneklerinden bir tanesi. Birçok değeri birleştiriyor. Bu topraklarda hep birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu zor günlerde gösterdik. Bir araya geldiğimizde aşure gibi tatlı oluyoruz. Bir araya geldiğimizde kaya gibi güçlü oluyoruz. Yangında, selde, felakette, salgında her şeyle başa çıkıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı