Nazilli Belediyesi'nden 1 dakikada 2020 paylaşımı
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Nazilli Belediyesi'nden 1 dakikada 2020 paylaşımı

28.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:16
Nazilli Belediyesi'nden 1 dakikada 2020 paylaşımı

Nazilli Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan, 2020 yılının başından bu yana çekilen görüntülerin yer aldığı 'Biz Varız Nazilli İçin Yaparız' başlıklı video büyük beğeni topladı.

Nazilli Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan, 2020 yılının başından bu yana çekilen görüntülerin yer aldığı 'Biz Varız Nazilli İçin Yaparız' başlıklı video büyük beğeni topladı.

Nazilli Belediyesi 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin görüntülerinin yer aldığı 'Biz Varız Nazilli İçin Yaparız' sloganıyla hazırlanan 1 dakikalık videoyu sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Yol yapım, temizlik, bakım, onarım, koronavirüs ile mücadele gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra anma, kutlama, festival, sportif faaliyetler, turizm gibi sosyal faaliyetlerin de yer aldığı videoda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan video, pandemi süreci öncesindeki görüntülerle zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

'Sokağa çıkamayan her çocuk, dükkanını açamayan her esnaf, temiz havayı rahat rahat soluyamayan her hemşehrimiz için her zamankinden daha çok çalışacağız" diyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Görüntüleri izleyince herkes gibi bizler de duygulandık. El ele olduğumuz, rahat rahat kucaklaşabildiğimiz günlerin özlemini derinden hissettik. İnşallah 2021 yılına umutla gireceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nden 1 dakikada 2020 paylaşımı
Nazilli Belediyesi'nden 1 dakikada 2020 paylaşımı
Nazilli Belediyesi'nden 1 dakikada 2020 paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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