Nazilli Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Nazilli Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Nazilli Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı.

Nazilli Belediyesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri kapsamında Sosyal Denge Sözleşmesi'nin tavan limiti yüzde 100'den, yüzde 120'ye çıkarıldı. Mevcut Sosyal Denge Sözleşmesi'ne ek protokol yapılarak sözleşme yüzde 99'dan yüzde 119'a çıkarıldı.

Nazilli Belediyesi Başkanı Kürşat Engin Özcan, söz konusu sözleşme ile memurları enflasyon karşısında ezdirmediklerini ve daima çalışanlarının yanında yer aldığını kaydetti.

Belediye Meclis Salonu'nda sözleşmenin imzalanmasının ardından Türk Yerel Hizmet Sendikası İzmir-Aydın Şube Başkan Yardımcısı Engin Tulumbacı ile Yönetim Kurulu ve delegeler Başkan Özcan'a çiçek takdim etti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Nazilli Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Nazilli Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Devlet Memurları Kanunu, Kürşat Engin Özcan, Toplu Sözleşme, Nazilli, Yerel, Haber

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