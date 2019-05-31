Nazilli Belediyesi'nde oyuncuların paraları ödenmiyor

TB2L ekiplerinden Nazilli Belediyesi'nde oyuncuların paraları aylardır ödenmiyor. Haklarını arayan kişilere "Daha önceki yönetimden neden istemediniz?, belediye borç içinde size hakkınızın %50 sini verelim, gidin" gibi cevaplar veriliyor.

Haklarını arayan Nazilli Belediyesi oyuncuları da ödemeleri bir türlü yapmayan yetkililere seslendi. İşte o sözler;

Bizler 10 aydır kulüp yöneticileri tarafından oyalandık. Her daim yalan söyleyip bizi ödeme vaadiyle kandırdılar. Basketbol antrenörünü seviyorduk, onun hatırına maçlara çıktık. Oda eski ve yeni yönetimden söz aldığını söyledi. (ses kaydı var). Bu çocuklar 20 li yaşlarda olup insanların sözlerine itibar eden bir nesildir. O yüzden bekledik, Nazilli büyük bir yerdir bizim paramıza tenezzül etmez diye düşündük. Yanılmışız..

Eğer devlette devamlılık yok ise, o zaman örneğin bizim nazilli belediyesine olan birikmiş su borcumuzu da eski yönetime ödememiz gerekir. Çünkü biz bu borcu yeni yönetimde yapmadık ki.. deme sonucu ortaya çıkıyor ki, bu durum akıl ve mantık dışıdır. Buradan anlaşılacağı üzere yeni iyi parti yönetimi mantık hatası yapmakta bu durum da partiye zarar vermektedir. Bilgilerinize,

Belediye borcu 102 milyon TL imiş, bizim alacağımız 143 bin TL.. Bizim alacağımız emekçi alacağıdır. Yani şişirilmiş fatura sonucu olan bir alacak değildir. Yeni yönetim herkesi aynı kefeye koyuyor ve sanki doğru bir iş yapmışcasına kendi kendini telkin ediyor. Eğer emekçi hakkını gasp edecekseniz, o zaman belediye çalışanının da haklarını gasp edin, onlara da %50 ödeyelim deyin. Ayrıca bu yeni belediye başkanı her daim ziyafet sofrasında, açılışta ve kutlamadan kurtulup işbaşı yapamadı. Tüm sorunları başkan yardımcılarına havale ediyor kendisi reklam peşinde. Söylemlerinde " ben yetimin hakkını yedirmem" diyor ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu arada basketbolcu çocuklardan 2 si yetim çocuğu. Ama onlara eksik ödeme yapmayı teklif ederek yetim hakkı yeniyor. Burada çelişkiye düşüyor ve bu durum nazilli kamuoyunda hoş karşılanmıyor.

"ESKİ YÖNETİM YETERİ KADAR MADUR ETTİ"

Eski yönetim zaten bu çocukları yeteri kadar mağdur etti. 2 imza ile temsil edilmesi gereken yönetimde tek imza atarak icra işlemlerinde "eksik imza" durumunu kullanmayı planlamış. Buna rağmen yeni yönetimde bu eski yönetime ceza vereceğine hala eski yöneticilerini bu çocuklarla pazarlık yapsın diye kullanmaya çalışıyor. Burada bu kadar az maaş alan bu çocukların alacakları neden gasp edilmek isteniyor. Bu çocuklar maaş alacaklarının tam ödenmesini ancak gerekirse taksit taksit ödenmesine razılar.

Bu yeni yönetim bu krizi yönetemiyor. Tüm basketbol camiasında ve nazilli halkı nezdinde itibar kaybediyorlar. Yarın bir gün icra işlemleri verilmeye başlandığında kamu olarak ta nazilli halkına zarar vereceklerdir.

DAHA ÖNCE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN HABER

Liglerimizde sezonlar yavaş yavaş bitse de maalesef tatsız haberler duymaya devam ediyoruz. Bu sefer TB2L takımlarımızdan Nazilli Belediyesi'ndeyiz.

Aslında sezon başında sinyaller geliyor. Oyuncular hiç tam maaş alamamışlar. Tam olmayan ödemeleri de gecikmeli alıyorlarmış. En büyük kontratlı oyunular 3 tane ve 40 bin-45 bin arasında ücretleri. Burada onların dışında çoğunlukla ayda 1000-1500 oynayan oyuncular var ve bu rakamlar da eksik olarak düzensiz olarak veriliyor.

Aralık ayına geldiğimizde ise 2 aylık birikmiş ve bu düzensiz ödemeler sebebiyle takım dağılma noktasına gelmiş. Ama başantrenör Mücahit Doğan, ılımlı yaklaşımı ve oyuncuların ona olan sevgi saygıları bu durumu aşmalarını sağlamış.

Bu durum ilerleyen süreçte tekrarlanmaya başlamış. Ödemelerin 3,5 aydır verilmediği dönemde ise oyuncular haklı olarak tekrar isyan etme noktasına gelmiş. Maça ve antrenmana çıkmama kararı almışlar. Ama Mücahit Koç yine devreye girerek, benim için çıkın son kez oynayın diyip takımı tekrar ayağa kaldırmış.

Kulüp yönetimi her seferinde ha bugün ha yarın alacaksınız diye oyuncuları oyalamaya devam etmiş.

Takvimler 31 Mart'ı gösterdiğinde ise Belediye seçimlerini başka bir parti kazandı. Haliliye ile oynadıkları play-off maçında sahaya kadar inen yeni Belediye Başkanı 3,5 aylık biriken ödemeleri bildiğini ve hepsini hafta içindeki alacaklarını söylemiş.

Bunlar çeşitli yerel haber organlarında yayınlandı ve dolayısıyla oyuncular umutlanarak ödemeleri beklemeye başlamış. Ama haftalar geçti ödeme yapılmadı.... Ardından Mücahit Koç vasıtasıyla ödemelerin 3 taksit şeklinde verileceğini oyunculara iletmişler. Ödemeler Mayıs başı, Haziran başı ve Haziran sonu şeklinde olacaktı. Ama yine ödemeler olmadı.Bu süreçte Mücahit Koç, oyuncular için çok uğraştı, sürekli yönetimle görüştü. Ödeyeceğiz sözlerinden telefonlara çıkılmadığı dönemler de olmuş.Kulüpte çalışan bir kişinin, oyunculara yapılan ödemelerdeki açıklık yüzünden ilişiği kesiliyor.

Son gelen teklif ise oyuncuların alacaklarının %50'sini ödemeleri teklif ediliyor. En başta yazmıştık, bunların çoğu 1000-1500 aylık ücrete oynuyorlar ve bunlara da %50 indirimi yapılması teklif ediliyor. Ayrıca bu ödemelerin de kabul edildiği takdirde tek seferde yapılmayacağı söyleniyor. Oyuncuların çoğu genç oldukları için bu süreçte biraz gözleri korkutuluyor ve kendilerine sizin özel sözleşmenizde tek imza var, iki imza olmadığı için mahkemeye gitseniz de paranızı alamazsınız, bunu kabul edin paranızın %50'sinden de olmayın deniliyor. Bu durumu araştıran oyuncular böyle bir şeyin ödemelerine engel olmayacağını öğreniyorlar. Ama bu engel olsun diye bilinçli bir şekilde yapıldığını öğreniyorlar. Bir başka tehdit ise "kulübü kapatırız" yönünde oluyor...

Şimdi işin belki de en üzücü kısımına geliyoruz. Yaklaşık 1 hafta önce Koç Mücahit Doğan kalp krizi geçirmiş. Kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılabilen Koç'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oyuncular sezon boyunca kendileri için uğraşıp didinen tek kişi o oldukları ve bu talihsiz sürecin ona böyle birşey yaşatmasından dolayı üzgünler. Ödemelerin olmadığı zamanlarda takımı motive etmek için arkadaşı ile birlikte borçlanarak ayarladıkları paralarla oyunculara prim vermişliği olmuş. Şimdi ise böyle bir kötü zamanda oyuncularla pazarlık yapılıyor.

Oyuncular hem kulübün ilişiğini kesip Belediye'de görevine devam eden kişinin, hem de yönetimdeki diğer kişilerin parti başkanının duymaması için bu durumu sessiz sedasız bitirmek istediğini söylüyor. En son Belediye Başkanı, bu eski yönetimin yaptığı borç benim değil, ben yetimin hakkını kimseye vermem, demiş.

Oyuncular sezonda toplam 4,5 aylık bir ödeme almışlar ve kimisi 5 ay kimisi 6 aylık birikmişi içerde. Bu oyuncuların çoğu gencecik oyuncular ve iki tanesi yetim çocuğu...

Kulübün ortalama bütçesi 300 bin ve toplamda ödenmesi gereken oyuncuların birikmişlerinin toplamı ise 130 bin civarında.

Bu sezon bu talihsiz gelişmeleri çok duyar olduk ama herkes iyiyi görüp kötü şeyleri görmezden gelmeye devam ediyor. Bugün görmezden gelirsek yarın başkalarının da başına gelmeyeceklerini bilemeyiz. Herkes bu sektörde birbirine destek olmalı... İlla başına gelmesine gerek yok. Ancak bu şekilde biraz olsun önlenebilir. Yoksa biz böyle haberleri yazmaya, oyuncular da yaşamaya devam edecek...