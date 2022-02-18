Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşçular Mahalle Mezarlığı çevresinde istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlardan gelen talepler ve saha ekiplerinin incelemelerinin ardından harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri; Kuşçular Mahallesi'nde istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu; "İlk olarak mezarlığımızın duvarları yapıldı. Akabinde düğün salonumuz ve mahallemizden geçen yollar ile cami duvarlarımız yapılacak. Mezarlık çevresinde son rötuşlar yapılıyor. Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin yatırımları ile kentin çeyrek asırlık sorunlarına neşter vurduklarını söyleyen Başkan Özcan; "Kuşçular Mahallemizi sık sık ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz esnasında gördüğümüz eksiklerin giderilmesi için bir çalışma başlattık. Allah'ın izniyle mahallemizin tüm ihtiyaçlarını bir bir tamamlayacağız" dedi. - AYDIN