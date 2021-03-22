Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor
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Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor

22.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:15
Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Eycelli Mahallesi'nde mezarlık düzenleme, temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri ile istinat duvarı yapım çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Eycelli Mahallesi'nde mezarlık düzenleme, temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri ile istinat duvarı yapım çalışması gerçekleştirdi.

Merkez ve kırsal mahallelerde yatırımlara devam eden Nazilli Belediyesi köylerdeki eksiklik ve aksaklıkları gidermeye devam ediyor. Son olarak Eycelli Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi öneme sahip eski mezarlık ile ihtiyaç dahilinde açılan yeni mezarlık baştan sona temizlenerek, alandaki yürüyüş noktalarına parke taşı döşendi. Köy merkezinde riskli olarak tespit edilen bölge ile mezarlığın alt kısmında yer alan noktada ise can ve mal kaybını önlemek amacıyla istinat duvarı yapıldı.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Eycelli Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, "Başkanımız bizlere verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Allah kendisinden razı olsun. Hem Aydın Büyükşehir Belediyemiz hem de Nazilli Belediyemizin ekipleri köyümüzde güzel işler yaptı. İhtiyaç duyduğumuz hizmetler köyümüzde kazandırılıyor. Köyümüzde taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Yapım işlerinin yanı sıra milli ve manevi duygularla Eycelli Mahallesi'ne dev Türk bayrağı diktiklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bağımsızlığımızın sembolü şanlı Türk bayrağımızı bir mahallemizde daha dalgalandırmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Köylerimizde ihtiyaçların ivediliği gözetilerek çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Her zaman sevgisini ve desteğini hissettiğimiz tüm hemşehrilerimize bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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