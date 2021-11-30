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Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin daha güzel bir görünüme kavuşması için Bayındır Ortaokulu, Aydoğdu Mahallesi Muhtarlık Binası ve elektrik trafoları ile Hürriyet Caddesi üzerindeki kaldırımlarda boyama işlemi gerçekleştirdi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin daha güzel bir görünüme kavuşması için Bayındır Ortaokulu, Aydoğdu Mahallesi Muhtarlık Binası ve elektrik trafoları ile Hürriyet Caddesi üzerindeki kaldırımlarda boyama işlemi gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, kentin daha iyi bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından saha ekiplerinin tespit ettiği bölgelerde boyama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, Bayındır Ortaokulu, Aydoğdu Mahallesi Muhtarlık Binası, elektrik trafoları ve Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nden başlayarak Sümer Mahallesi'ne kadar olan bölgede kaldırım bordürlerini yeni görünümüne kavuşturdu.

Çalışmaların ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yeni eğitim yılının başlaması ile okullarımızda yürütülen tadilat çalışmalarına destek vermiştik. Gerek dış boyama işlemleri gerekse spor alanlarının yenilenmesi noktasında ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Muhtarlık binalarımızda da eksikler vardı. Muhtarlarımızın talepleri üzerine Nazilli Belediyesi olarak desteğimizi verdik. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu

Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu

Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu

Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu

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