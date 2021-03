Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, mevsim normalleri dışında seyreden hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Aksu, Apaklar ve Kaşıkçılar mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri; Aksu, Apaklar ve Kaşıkçılar mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Can ve mal kaybının yaşanmaması adına gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, köy yollarını açarak tuzlama yaptı. 7 gün 24 saat esasına göre belediye faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Özellikle ilçemizin yüksek kesimlerinde artan kar yağışları nedeniyle hemşehrilerimizin mağdur olmaması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması adına Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımız 44 1 391 numaralı telefonu arayarak her zaman bizlere ulaşabilirler. Gece gündüz demeden Nazillimiz için çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı