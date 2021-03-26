Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, mevsim normalleri dışında seyreden hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Aksu, Apaklar ve Kaşıkçılar mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Nazilli Belediyesi ekipleri, mevsim normalleri dışında seyreden hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Aksu, Apaklar ve Kaşıkçılar mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri; Aksu, Apaklar ve Kaşıkçılar mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Can ve mal kaybının yaşanmaması adına gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, köy yollarını açarak tuzlama yaptı. 7 gün 24 saat esasına göre belediye faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Özellikle ilçemizin yüksek kesimlerinde artan kar yağışları nedeniyle hemşehrilerimizin mağdur olmaması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması adına Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımız 44 1 391 numaralı telefonu arayarak her zaman bizlere ulaşabilirler. Gece gündüz demeden Nazillimiz için çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor
Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:24:40. #1.15#
title