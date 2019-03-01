Nazilli Belediyesi Hamidiye ve Toygar'da Yolları Yeniledi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Toygar ve Hamidiye Mahallelerinde bulunan toplam bin 200 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Toygar ve Hamidiye Mahallelerinde mevcut muhtelif yolların parke taşı döşemeleri, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Toygar Mahallesi'nde 600 metrekare, Hamidiye Mahallesinde de 600 metrekare olmak üzere her iki mahallenin sokaklarında toplam bin 200 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi yapıldı.

Yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam ettiğini ve program kapsamında sürdürüleceğini ifade etti.

Nazilli Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Haluk Alıcık ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA