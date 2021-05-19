Nazilli Belediyesi esnaflara gıda paketi hediye etti
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Nazilli Belediyesi esnaflara gıda paketi hediye etti

Nazilli Belediyesi esnaflara gıda paketi hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nazilli Belediyesi tam kapanma süresince dükkanlarını açamayan esnaflara gıda paketi hediye etti.

Nazilli Belediyesi tam kapanma süresince dükkanlarını açamayan esnaflara gıda paketi hediye etti.

Pandemi süresince esnafın yanında olan Nazilli Belediyesi, 17 günlük tam kapanma süresince dükkanını açamayan esnaflara gıda paketi hediye etti.

Gıda paketlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oda başkanları ile birlikte hazırlanan liste kapsamında tek tek esnaflara dağıtıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ülkemizin sosyal ve ekonomik olarak ciddi bir darboğaz yaşadığı bu süreçte Nazilli Belediyesi olarak elimizden geldiğince esnafımızın yanında olmaya gayret ettik. Gerek sosyal yardımlarla gerekse kira desteğiyle bir nebze de olsun onları ekonomik olarak rahatlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzde süreçte vaka sayılarının düşmesiyle esnafımız da rahat bir nefes alacaktır" sözlerini kaydetti.

Başkan Özcan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden esnaflar, "Belediye Başkanımız ve ekibi bizleri her zaman destekledi. Bu süreçte bizlerin yanında oldu. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi esnaflara gıda paketi hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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