Nazilli Belediyesi çalışanları online afet eğitimi aldı
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Nazilli Belediyesi çalışanları online afet eğitimi aldı

Nazilli Belediyesi çalışanları online afet eğitimi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Afet Eğitim Seferberliği programı kapsamında Nazilli Belediyesi personeline online bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Afet Eğitim Seferberliği programı kapsamında Nazilli Belediyesi personeline online bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Belediyesi personelleri, İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelge kapsamında ve Türkiye Afet Eğitim Yılı çerçevesinde online eğitim aldı. Türkiye'de son dönemde yaşanan depremlerin maddi ve manevi olarak yıkıcı ve büyük bir etkiye neden olduğunu dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülen ve oldukça faydalı bir program oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2021 yılı ülkemizde Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmiş ve illerimizde Afet Eğitim Seferberliği başlatılmıştır. Bu sayede deprem esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilinç oluşturmak mümkündür" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi çalışanları online afet eğitimi aldı
Nazilli Belediyesi çalışanları online afet eğitimi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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