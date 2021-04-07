Nazilli Belediyesi basın personeline fotoğrafçılık eğitimi
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Nazilli Belediyesi basın personeline fotoğrafçılık eğitimi

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Nazilli Belediyesi basın personeline fotoğrafçılık eğitimi

Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) eğitmenleri tarafından teçhizat, teorik ve pratik basın fotoğrafçılığı eğitimlerine başladı.

Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) eğitmenleri tarafından teçhizat, teorik ve pratik basın fotoğrafçılığı eğitimlerine başladı.

Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği Başkan Yardımcısı Kamil Okyay tarafından verilen seminer kapsamında; temel fotoğrafçılık ve teçhizat ile teorik ve pratik basın fotoğrafçılığı konuları işlenecek.

"Teknolojiye ve eğitime her zaman ihtiyacımız var"

Belediye personellerinin eğitilmesi ve alanında uzmanlaşması için bu tür programların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Değerli arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her şeyin başı eğitim. Uzun yıllardır birçok noktada olduğu gibi ihmal edilmiş bir birimdi. Diğer müdürlüklerimizde de sertifikasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmıştık. Uluslararası alanda belgelendirilmesini sağladık. Teknolojiye ve eğitimlere her zaman ihtiyacımız var. Çağın tamamı gelişiyor ve hızla değişiyorken eski model malzemelerle iyi işler çıkarmamız sanat olur. Belediyemizin çalışmalarının duyurulması noktasında en önemli ve tek birimimiz burası. Bu noktada yapılmış her şey için emeği geçen herkese, ekibimize, derneğimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Dernek Başkan Yardımcısı Kamil Okyay; "Derneğimizin amacı Nazilli'nin tarihine ve geleceğine ışık tutacak belgeler oluşturmak ve Nazilli'de fotoğraf sanatını sevdirmek. Bunun adına çok ciddi çalışmalar yapan bir derneğiz. Defalarca Türkiye çapında dereceler elde eldik. Fotoğraf sanatı daha çok bilinsin ve daha çok eser ortaya çıksın istiyoruz" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi basın personeline fotoğrafçılık eğitimi
Nazilli Belediyesi basın personeline fotoğrafçılık eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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