Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
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Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Aşağı Yakacık(Avra) Mahallesi'nde istinat duvarı yapım ve yol bakım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Aşağı Yakacık(Avra) Mahallesi'nde istinat duvarı yapım ve yol bakım çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 180 metrekare alanda yürütülen çalışmalar kapsamında yaya ve araç trafiğini güvenli hale getirerek can ve mal kaybını önlemek amacıyla 3 metre yüksekliğinde taş duvar örüldü.

Köylere yaptığı yatırımlardan dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan; "Yaklaşık 10 yıldan beri mahallemizdeki yollar taş düşmesi sonucu kapanıyor. Belediye Başkanımıza ilettik sağ olsun karşılıksız bırakmadı. İstinat duvarımız örüldükten sonra daha önce yol çökmesi olan alanda da yolumuz baştan sona yenilenecek. Burada şuan büyük bir çalışma yürütülüyor. Döşenen taşları 5 kilometre öteden kepçe yardımı ile getirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

2021 yılı itibariyle tüm belediyecilik faaliyetlerine hız verdiklerini kaydeden Başkan Özcan; "Nazillimizdeki pek çok noktada eş zamanlı olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde çok güzel geri dönüşler aldık. Aşağı Yakacık Mahallemizde de 3 gündür süren ve önümüzdeki hafta da devam edecek olan çalışmalarımız tamamlanınca istinat duvarı ve yolumuzu köyümüze kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın taşımalı eğitimde kullandığı bu yolun güvenliğinin sağlanması bizler için büyük önem taşıyordu. Allah'ın izniyle köylerimizdeki eksiklerin tamamlanması için ekiplerimizle dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Avra Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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