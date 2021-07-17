Nazilli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
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Nazilli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Nazilli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi sıcak yaz aylarında vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendiriyor.

Nazilli Belediyesi sıcak yaz aylarında vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendiriyor.

Bu kapsamda 2 adet süpürme aracı ve 1 adet sulama tankerini öz kaynakları ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırdıkları belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ihtiyaç dahilinde alımların devam edeceğini belirtti. Kentin tüm noktalarına eşit hizmet verebilmek amacıyla araç filosunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, "Birimlerimize kazandırdığımız yeni araçlarımız ile hem personelimiz iş güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil bir şekilde hizmet üretecek. Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha kaliteli hizmet üretmek adına bunu önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bahanelerin arkasına sığınmadan belediye hizmetlerinin kalitesini artırmak ve 82 mahallemizin tamamında hizmet üretmek için çalıştık. İnşallah bu yolda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz hemşehrilerimizle el ele kentimizde iyi ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Nazilli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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