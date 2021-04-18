Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
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Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor

Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 500 kişilik iftar yemeği hazırlayarak vatandaşların evlerine teslim ediyor.

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Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 500 kişilik iftar yemeği hazırlayarak vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde, usta aşçılar tarafından steril koşullarda hazırlanan yemekler, özel şekilde paketlenerek vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor.

Pandemi sürecinin birlik ve beraberlikle aşılabileceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Geçen sene de düşünmüş olduğumuz ancak icraat noktasında dağıtımıyla ilgili hazırlığımızı tamamlayamamış olmamızdan dolayı yapamadığımız bir çalışmaydı. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte iftar çadırlarını tanzim etmiştik. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Biz de bu sene İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün bünyesindeki çalışan arkadaşlarımız ve tesislerimizde hazırlamış olduğumuz yemeklerimizi iftarda vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bugün itibariyle 500 vatandaşımıza iftarda sıcak yemek sunabilmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarımın, mesai arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir projeydi. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzellerini gelecek senelerde hep birlikte yapacağız" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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