Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor
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Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor

Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan daire müdürleri ile birlikte, ilçenin 15 farklı noktasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan daire müdürleri ile birlikte, ilçenin 15 farklı noktasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, 15 farklı noktada eş zamanlı olarak yürüttüğü çalışmalarına kendi rekorunu kırdı. Yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde daire müdürleri ile birlikte yürütülen faaliyetleri tek tek yerinde inceledi. 15 noktayı ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Özcan; Pınarbaşı, Yeşil, Dallıca, Yeni Sanayi, Bağcıllı, Kozdere ve Ketenova mahallelerinde yol çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yol çalışmalarının yanı sıra Pınarbaşı Mahallesi'nde istinat duvarı, Dallıca'da park, Samaili'de yanan ev tadilatı, Bozyurt'ta 3 farklı noktada istinat duvarı, Kardeşköy'de muhtarlık binası tadilatı, Gedik'te muhtarlık ve mezarlık tadilatı, Karahallı ve Aşağıyakacık'ta çok amaçlı sosyal alan yenileme çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Başkan Özcan, ihtiyaç duyulan tüm noktaların eksiklerinin bir bir giderileceğini müjdeledi.

Nazilli'nin her alanda daha da ileriye gitmesi için çalıştıklarını dile getiren Başkan Özcan, "Öncelikle belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdürümüz ve diğer daire amiri çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmalarını ziyaret ediyoruz. Bu sıcakta zor şartlar altında çalışmalarını yürütüyorlar. Belediyemiz, Nazilli'de 15 ayrı noktada eş zamanlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu bizim için bir kıvançtır. Dağından ovasına, ovasından şehir merkezine her alanda Nazilli Belediyesi elindeki teknik ve mali imkanlar doğrultusunda ivedilik arz eden bütün çalışmaları hızlıca yürütecektir. Bugüne kadar da yürütmüştür. Emeği geçen herkese teşekküre ediyorum. Aldığımız bayrağı daha da ileriye götürmek için ekip arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi 15 noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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