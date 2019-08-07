Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

07.08.2019 12:47

Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 3 madde görüşülerek karara bağlandı.

Nazilli Belediye Meclisi Mayıs 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, Nazbel A.Ş.'ye ait Volvo iş makinesinin Nazilli Belediyesi'ne hibe edilmesi, gaziler ve eşleri için mezar alanı tahsisi ve Dallıca Mahallesi'nde bulunan Göl Park'a isim verilmesi konuları görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Dallıca Mahallesi'ndeki Göl Park'a, Van'ın Çaldıran ilçesinde geçirdiği kazada şehit düşen Muhammet Can Sevim'in ismi verildi.

Toplantıya katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve dernek üyeleri alınan kararlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA