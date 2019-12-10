Nazilli Belediye eski Başkanı Alıcık; "6 ay hapis cezası benim için bir onur ve gururdur"

10.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:48

Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Şehirler Arası Otobüs Terminalini büyükşehir belediyesine vermediği için görevi kötüye kullanmak suçundan hapis cezası aldığını söyledi.



Kendisine ait işyerinde yerel ve ulusal mensuplarına basın toplantısı düzenleyen Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine açılan davada görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile 6 ay ceza aldı. Tek derdinin Nazilli'ye hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Alıcık, ilçenin menfaatlerini savunduğu için hapis cezası almaktan dolayı büyük gurur duyduğunu belirtti. Alıcık, "Benim kavgam Nazilli için. Nazilli otogarını Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne vermediğim için 6 ay hapis cezası aldım. Verilen bu karar benim için bir onurdur ve gururdur. Siz değerli basın mensuplarını bu konuda aydınlatmak ve Nazilli'nin menfaatleri ile ilgili sizleri de bilgilendirmek istedim. Bu otogar ileriki yıllarda otoyol geldiğinde şehir dışına alınacak ve geride kalan ilçenin göbeğindeki bu arazi çok büyük değer kazanacak. Burada çok büyük rakamlar söz konusu. Biz bir belediye başkanı olarak ilçemizin, halkımızın geleceğini düşünerek bu kararı aldık ve Türkiye'de ilk ve tek olarak büyükşehir belediyesine otogarını devretmeyen belediye olduk. Aldığımız bu karar nedeniyle ceza aldık ama Nazilli'mizin menfaati için aldığımız bu kararın da sonuna kadar arkasındayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA