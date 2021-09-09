Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı
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Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı

Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve 26. Dönem Türkiye Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve 26. Dönem Türkiye Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı. Nazilli ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Küşat Engin Özcan, Davutoğlu'na içerisinde Nazilli'ye özgü ürünlerin yer aldığı sepet hediye etti.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın Hangar Restoran'da onuruna verdiği yemeğe katılan Genel Başkan Davutoğlu, yemek sonunda yaptığı basın açıklamasında; "Ben her şeyden önce ziyaretlerimizde bize büyük bir misafirperverlik gösteren Nazillililere ve bizleri tarihi bir ortamda en iyi şekilde ağırlayan Belediye Başkanımız Kürşat Beye teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizi Aydın'ın kurtuluş gününe isabet ettirerek yüreğimizdeki Aydın muhabbetini ve Efeler şehrinin bu coşkusunu birlikte hissetmek istedik" ifadelerini kullandı.

Nazilli'nin ekonomi alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Davutoğlu; "Bu topraklar dünyanın belki de tarıma en elverişli topraklarıdır. Nazilli'de bildiğim kadarıyla çay dışında her şey yetişmektedir. Bu anlamda büyük bir potansiyeldir. Aydın sanayisi ve insan unsuruyla da Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren çok önemli bir kent olmuştur. Eskiden basma denince akla Nazilli gelirdi. Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için Nazillimize göz bebeğimiz gibi sahip çıkmak lazım. Ayrıca rüzgar enerjisi ve jeotermal kaynakların düzgün kullanımı ve turizm kaynakları da dahil olmak üzere ciddi bir potansiyelden bahsediyoruz. Hep birlikte bunu değerlendirmeliyiz" diyerek eskiden içerisinde yer aldığı hükümeti çiftçi ve esnafa sahip çıkmamakla suçladı. Davutoğlu, yemeğin ardından Nazilli Belediye Başkanı Özcan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özcan, Davutoğlu'na Nazilli'ye özgü ürünlerin yer aldığı sepet ile, üç boyutlu Atatürk portresi ve ilçenin antik kentlerine ilişkin araştırmaların yer aldığı kitap hediye etti.

Ziyaretlerinden dolayı Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'na teşekkür eden Başkan Özcan; "Nazillimiz 82 mahallenin içinde bulunduğu büyük bir coğrafya. Dağından ovasına; havası, insanı, yetiştirilen ürünleri farklılık arz etmektedir. Kestane şekeri Bursa'da meşhurdur ancak Dünya üretiminin yüzde 35'ini Nazillimiz karşılamaktadır. Bunun yanında incirimiz, zeytinimiz gerek kalitesi gerekse rekoltesi bakımından dünyanın en iyi ürünleri arasındadır. Tarımdan eğitime, sanayiden turizme kadar her alanda gelişmiş bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı
Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı
Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı
Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Davutoğlu'nu ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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