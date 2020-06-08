Nazilli, 12 Haziran'da sahaya iniyor TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off hedefleyen Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını yüzünden durdurulup 18 Temmuz'da yeniden başlayacak ligin hazırlıklarına 12 Haziran Cuma günü başlayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off hedefleyen Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını yüzünden durdurulup 18 Temmuz'da yeniden başlayacak ligin hazırlıklarına 12 Haziran Cuma günü başlayacak.

Siyah beyazlı oyuncular ve teknik heyet, antrenmanlar başlamadan önce 11 Haziran'da koronavirüs testinden geçecek. Nazilli, hazırlık periyodunda tesislerinde kamp yapacak. Zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Teknik Direktör Yavuz İncedal, ligin kalan 6 haftasında play-off'a kalabilmek için mücadele edeceklerini söyledi.Teknik direktör İncedal, "Uzun bir süre sahalardan uzak kaldık. Oyuncularımız kendi imkanları ile çalıştılar ama biz tekrar 3 aylık boşluktaki dejenerasyonaları kapatmaya çalışacağız. Hızlandırılmış şekilde idmanlarımızı yapacağız. Bu durumda bizim için çok zor bir süreç olacak. Ancak her ne pahasına olursa olsun biz hedefimize ulaşmak için zoru başaracağız. Bir tarafta sıcak diğer tarafta ise 3 aydır futboldan uzak kalınan ortam. Bu açığı kapatmaya çalışacağız. Ligde kalan 6 maçımızda puanları toplayarak play-off'a kalacağız" dedi.

Kaynak: DHA