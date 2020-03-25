Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak
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Kürşat Engin Özcan, Koronavirüs, Nazilli, Güncel

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgenin en büyük pazarlarında biri olan ve yaklaşık 220 bin kişiye hitap eden Perşembe Pazarı'nın geçici bir süre kurulmayacağını bildirdi.

25.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:39
Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgenin en büyük pazarlarında biri olan ve yaklaşık 220 bin kişiye hitap eden Perşembe Pazarı'nın geçici bir süre kurulmayacağını bildirdi.

Bazı pazarcı esnaflarının karara itirazı üzerine açıklama yapan Başkan Özcan, "Hiçbir para, hiçbir bedel tek bir candan daha kıymetli değildir" dedi.

Perşembe Pazarı'nın Koronavirüs'ün yayılmaya sebebiyet verebilecek 1. derecede bir bölge olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan:

"Yaşam hakkı her şeyden önce gelir. Şehrimizde, ilimizde, ülkemizde tek bir vatandaşın hayatının kaybına sebebiyet verebilecek bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz. Yetkili arkadaşlarımızla görüştüğümüzde Nazilli Perşembe Pazarı'nın kurulmasının risk oluşturabileceğini ilettiler. Şehrimizde 11 adet pazar kuruluyor. Bunların içerisinde en kapsamlısı Perşembe Pazarı'mız. Yaklaşık 220 bin kişiye hitap ediyor. İzmir'den Muğla'ya, Denizli'den Afyon'a kadar buraya insanlar mal satmaya geliyor. Bu bölgedeki hassasiyete çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalık vakalarının olduğu noktalar belli. Nazilli'mizde şuana kadar pozitif çıkan bir vaka yok. Olmayan bir durumun olmasına sebebiyet vermemek lazım. Sadece Perşembe pazarımıza bu nedenle geçici bir süre ara verdik. Bu hususta Sayın Kaymakamımıza da durumu arz ettim. Pazarımız çok geniş bir alanda kuruluyor. Yaklaşık 100'ün üzerinde sokakta açılıyor ve kapalı alanları mevcut. Uzmanlarla görüştüğümüzde Nazilli Perşembe Pazarı'nın Koronavirüs'ün yayılmasına sebebiyet verebilecek 1. derecede bir bölge olduğunu tespit ettik. Hiçbir para, hiçbir bedel bir kişinin canından daha kıymetli değildir. Milyonlar dahi verseler bir hayatı geri döndürmeniz mümkün değil. Esnafımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Sağlık Bakanlığı'mızın açıklamaları ve bölgenin hassasiyeti dikkate alındığında Perşembe Pazarı'mızın geçici bir süre kurulmamasına karar verdik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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