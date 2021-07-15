Nazili'de tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana da sıçradı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın, makilik alana da sıçradı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın, makilik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bugün saat 16.45 sıralarında Nazilli'nin kırsal Uzunçam Mahallesi Akçeşme mevkisinde tarım arazisinde orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, makilik alana sıçradı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 3 tanker ve 10 orman işçisi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, alevlerin 5 kilometre mesafedeki Uzunçam Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının güneş ışınlarına mercek görevi yapan cam parçasının kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan