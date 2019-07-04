Nazilerin gasp etti tabloyu mirasçılarına geri verildi

PAUL Signac'ın (1863-1935) 'Quai de Clichy' (Nehir Kıyısından Görüntü) adlı eserinin, 1940'ta Fransa'yı işgal eden naziler tarafından Frnasız emlakçı Gaston Prosper'in koleksiyonundan gasp edildiği belirlendi. Tablo, çoğu nazi döneminde gasp edilen Gurlitt kolleksiyonunda ortaya çıkmıştı. Kültür Bakanı Monika Grüttes, tabloyu mirasçılardan Agnes Sevestre'ye teslim etti. Grütters, "Tabloyu geri vermek haksızlığı yaşanmamış kılmıyor ama en azından mutlu bir an" dedi.