Nazilere yardım eden Hollandalı şirket 35 milyon euro tazminat ödeyecek

Hollanda'da, devlete ait demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS), İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilere yardım ederek binlerce sivili toplama kamplarına götürdüğü gerekçesiyle bazı ailelere milyonlarca euro tazminat ödeyeceğini duyurdu.

NS şirketi yaptığı açıklamada, savaş döneminde hiçbir direniş göstermeden Nazilere yardım etmelerinin 'kurumun tarihinde kara bir leke olduğunu' belirterek, birkaç bin kişiye ve toplama kamplarından kurtulan 500'ün üzerindeki isme tazminat ödeneceğini ifade etti. Şirketin toplamda ödeyeceği miktarın 35 milyon euro'yu geçeceği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle