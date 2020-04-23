Nazik nine doğum gününü ilk kez 74 yaşında 112 ekibiyle kutladı
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Acil Servis, Güncel, Haber

Nazik nine doğum gününü ilk kez 74 yaşında 112 ekibiyle kutladı

Hayatında hiç doğum günü kutlanmadığı için üzülen 74 yaşındaki Nazik Elbir'in yaş gününü 112 Acil Servis sağlık ekipleri kutladı.

23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:43
Nazik nine doğum gününü ilk kez 74 yaşında 112 ekibiyle kutladı

Hayatında hiç doğum günü kutlanmadığı için üzülen 74 yaşındaki Nazik Elbir'in yaş gününü 112 Acil Servis sağlık ekipleri kutladı.

Afyonkarahisar'ın Dairecep Mahallesi'nde "nine" diye de tanınan Elbir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tek başına yaşadığı evinden uzun süre dışarı çıkamayınca canı sıkıldı. Televizyon kanallarında izlediği Vefa Sosyal Destek Grubu'nun haberleri ve renkli görüntüleri, Elbir'in de ilgisini çekti.

Nazik ninenin, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşının 74 olduğunu ve hayatında hiç doğum günü kutlamadığını söylemesi üzerine buradaki görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan'a iletti. Doğan da görev dönüşü bir pasta alarak ekibiyle Nazik nineye sürpriz yaparak yaşlı kadının doğum gününü kutladı.

Nazik Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ellerinde pastayla geldiler, çok mutlu oldum. Hem de tarifsiz mutluluk. Çok çok sevindim. Allah razı olsun." dedi.

Ömründe çok şeyler yaşadığını ancak ölmeden önce hayatına bir de yaş günü kutlamayı eklemek istediğini anlatan Elbir, "Biz hep bu neşe ve moralimizle bu yaşlara kadar geldik. Bu virüs belası geldi geleli de her gün ezan okurken camları açar, çocuklarımız ve tüm Müslümanlar için dua ederim. Allah, herkese yardım etsin, istediğini versin." diye konuştu.

Dr. Gülsün Ateş Doğan ise Nazik ninenin talebine duyarsız kalmak istemediği için ekibiyle böyle bir jest yaptıklarını belirterek, "Görev dönüşü, Nazik ninemizi sevindirmek istedik. Biz de pastayla kapısını çalarak doğum gününü kutladık. O da sürprizimizle çok mutlu oldu." dedi.

Nazik nine, daha sonra doğum günü pastasını keserek komşularına da ikram etti.

Kaynak: AA

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