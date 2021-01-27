Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisinde anıldı
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Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisinde anıldı

27.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:19
Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisinde anıldı

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 76. yıl dönümünde Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisinde (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 76. yıl dönümünde Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisinde (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl Federal Alman Meclisinde yapılan anma töreninde konuştu.

Irkçılığın ve antisemitizmin yeni türlerine karşı uyaran Schaeuble, "Anma günlerinde her zaman sorumluluk hatırlatılır. Ancak bunun hakkını verebiliyor muyuz? Ülkemizde de antisemitizm ve yabancı düşmanlığı kendini yine açık, fütursuzca ve şiddete eğilimli olarak gösteriyor." ifadesini kullandı.

Schaeuble, Almanya'da Yahudilere ait kurumların polis tarafından korunması gerektiğini belirterek, "Yahudiler kipalarını saklıyor, kimliğini gizliyor. Halle'deki Yahudi cemaati, tesadüfen saldırıdan kurtuldu." dedi.

On yıllar sonra Yahudilerin Almanya'dan göç etmeyi düşündüğüne işaret eden Schaeuble, "Bundan utanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte yaşanan acı olayların gelecek nesillere yeterince aktarılamadığından yakınan Schaeuble, bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Almanya, umut vadeden iyi bir vatan"

Törene katılan Münih Yahudi Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch ise "Yahudiler için Almanya, yine umut vadeden iyi bir vatan." şeklinde konuştu.

"Ülkemize iyi bakın" diyen Knobloch Mecliste bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekillerine dönerek, "Size savaşı 76 yıl önce kaybettiğinizi söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Auschwitz toplama kampında 1,1 milyon insan öldürüldü

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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