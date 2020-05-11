Nazi dönemindeki sessiz kahramanlar: Yahudileri kurtaran Almanlar

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına gönderilmekten kurtulmak için 6.000'den fazla Yahudi saklandı.

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına gönderilmekten kurtulmak için 6.000'den fazla Yahudi saklandı. Birçoğu "sessiz kahramanlar" olarak adlandırılan Yahudi olmayan komşu, arkadaş ya da tanıdıkların yardımıyla, Nazi zulmünden kaçmayı başardı. Bu Almanlar, kendi hayatlarını da riske atarak birçok Yahudinin Nazilerin eline geçmesini engelledi.