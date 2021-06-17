NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme
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NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme

NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli'de Herkes İçin Eğitim sloganıyla hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) personelleri 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi ve yaz kurslarının planlanması için bir araya geldi.

Nazilli'de Herkes İçin Eğitim sloganıyla hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) personelleri 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi ve yaz kurslarının planlanması için bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kurulan ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiren NAZGEM, yaz döneminde hayata geçirilecek projeleri planlamak için Tepe Kafe'de bir araya geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kurucu Müdür Tuncay Ayas, "2020-2021'in sonuna geldiğimizde öğrencilerimizle değerlendirmelerimizi de yaptık. Üniversite sınavına çok az bir süre kaldı. Nazilli'de olup bizden yardım isteyen öğrencilere nasıl yardım edebiliriz, onlara nasıl destek veririz diye istişare edip sınav anında neler olacağı ile alakalı bilgilendirmelerimizi yaptık. Nazillimizin üniversite sınavında aldığı başarıları daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminde öğrencilere çeşitli kurslar verileceğini ve önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını dile getiren Ayas, "Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın önderliğinde Nazillimizde büyük bir kütüphane projemiz var. Nazilli halkına ait, ücretsiz bir kütüphane planlıyoruz. Sınavların ardından da tercih danışmanlığımız var. Tüm ekibimizle birlikte Nazilli'ye hizmet verebilmek için çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.

Yeni kurs döneminin 2 Ağustos'ta başlayacağını kaydeden Kurucu Müdür Ekrem Eskici, "Ekip arkadaşlarımızla gelecek yılın eğitim planlaması yaptık. 16 Ağustos'ta 8. Sınıf kurslarımız da başlayacak. Okullar açılana kadar bütün kurslarımız hafta içi yapılacak. Burada amacımız dar gelirli öğrencilere iyi bir hizmette bulunmak. Nazilli Belediyemizin desteği sayesinde burada güvenli, devamlı ve kaliteli bir eğitim veriyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme
NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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