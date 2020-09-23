Nazende restoran kaliteli ve ekonomik hizmet sunacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazende restoran kaliteli ve ekonomik hizmet sunacak

23.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:31
Nazende restoran kaliteli ve ekonomik hizmet sunacak

Tütünçiftlik sahilinde tadilat çalışmaların son aşamaya geldiği Nazende Restoranda inceleme yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşlara kaliteli ve ekonomik hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Tütünçiftlik sahilinde tadilat çalışmaların son aşamaya geldiği Nazende Restoranda inceleme yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşlara kaliteli ve ekonomik hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Tütünçiftlik sahilinde bulunan ve tadilat çalışmaların son aşamaya geldiği Nazende Restoran ve Kafe'de incelemelerde bulundu. Kirazlıyalı ve Yarımca'da bulunan mekan, tadilat sonrasında hizmete açılarak, yaz aylarında binlerce Körfezli'ye kalite ve lezzeti ekonomik olarak hizmete sundu. Yeni başlatılan çalışma ile kapasitesi arttırılarak daha modern hale getirilecek olan mekandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt, yetkililerden bilgi aldı.

Körfez'in en güzel noktalarında hayata geçirilen Nazende Restoranların büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Yarımca ve Kirazlıyalı Nazende Restoran ve Kafelerdeki ziyaretçi sayıları, gerek halkımızın memnuniyeti gerekse aşçılarımızın gerçek anlamda başarıları bizleri de mutlu ediyor. Körfezli hemşehrilerimize deniz kenarında; kaliteli, lezzetli ve ekonomik hizmet sunmak bizim ilk hedefimizdi. Bu doğrultuda da bugüne kadar taviz vermedik, vermeyeceğiz de. Tütünçiftlik Nazende bizim en büyük sosyal tesislerimizden biri. Tadilat çalışmaları kısa süre içerisinde bitecek. Yine hemşehrilerimiz deniz kenarında güzelce vakit geçirebileceği, misafirlerini ağırlayabileceği mekanı yeniden hazır hale getirmiş olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Angela Merkel Volkan Bozkır Devlet Bahçeli
Magazin Hanife Müge Anlı Meryem Uzerli Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Josef De Souza
Daha Fazla Bolu Kaza Bursa İtalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazende restoran kaliteli ve ekonomik hizmet sunacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 12:35:31. #1.14#
title