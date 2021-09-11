Nazardan korunmak isteyenler Süryani nazar boncuğuna yoğun ilgi gösteriyor

MARDİN - Mardin'de üretilen Süryani nazar boncuğu, nazardan korunmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mardin'de bütün gümüş mağazalarında yer alan Süryani nazar boncuklu takılar vatandaşların ilgisini çekiyor. Akyüz Gümüş Mağazaları işletmecisi Efrem Akyüz, Süryani nazar boncuğunun kullanımının milattan öncesine dayandığını söyledi. Akyüz, Süryani ustalar tarafından yapıldığı için isminin Süryani nazar boncuğu olduğunu dile getirdi. Süryani nazar boncuğu ülke genelinde rağbet görürken, kolye ve bileklik şeklinde satın alınıyor. Etrafı işlenen nazar boncuklarının tercihe göre altın, gümüş ve bronz şeklinde de telkari işlemesi yapılarak alıcının beğenisine sunuluyor.

Mardin'e gelen turistlerin nazarlık ürününe çok ilgi gösterdiklerini söyleyen Efrem Akyüz, "Bu ürün şu an Türkiye'de de çok satılıyor ve adı Süryani nazar boncuğudur. Aslında Süryanilerde nazar inancı yok dolayısıyla bu işçilik Süryanilere ait olduğu için ve Süryani ustaları tarafından yapıldığı için ismi de Süryani nazar boncuğu olarak adlandırılmıştır" dedi.

"Milattan önce Süryanilerde nazar inancı hakimdi"

Bu figürün milattan önce kullanıldığını belirten Akyüz, "O zaman Süryaniler de kullanıyordu. Ama tabii şu an günümüzde sadece takı olarak kullanılıyor. Dediğim gibi bu sadece şu anda takı süs amaçlı olarak kullanılıyor. Yani eski nazar boncuğu olma özelliğini taşıyor. Günümüzde Süryani ustaları tarafından yapıldığı için adı Süryani nazar boncuğu olarak adlandırılmış ve herkes tarafından kullanılıyor" diye konuştu.

"Süryanilerde nazar inancı yok"

Mavi taşın Mardin'de üretilen doğal bir taş olduğunu kaydeden Akyüz, "Etrafında gördüğünüz gibi gümüş işçiliği el sanatı ile yapılıp son halini de alıyor. Dediğim gibi bunlar Süryani nazar boncuğu ama Süryanilerde nazar inancı yok. Bu işçilik Süryani ustaları tarafından yapılıyor, yıllardır. O yüzden ismi ile Süryani nazar boncuğu olma adını taşıyor. Nazar inancına hakim olan insanlar da alıyor. ve nazardan korunduğuna dair söylentiler de var. Yani bu tamamen düşünce ile alakalı bir durumdur. Doğal taşların enerjisine inanılır. Nasıl yaklaşırsan o şekilde etki alıyorsun. Aslında düşünce ile alakalı bir durum" şeklinde konuştu.

Nazar boncuğunun ilk motifinin 2 gözlü ve sade olduğunu söyleyen Akyüz, "Daha sonra 7 gözlü ve daha büyük motifler geliştirip, etrafına telkari ekleyip motifleri geliştirdik. Altın ve bronz kaplamalı bileklik, kolye yaparak alıcının beğenisine sunduk" ifadelerini kullandı.