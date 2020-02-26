Nazarbayev'e, Kazakistan'ın kuruluşundaki rolüyle ilgili kitap takdim edildi
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Nazarbayev'e, Kazakistan'ın kuruluşundaki rolüyle ilgili kitap takdim edildi

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu tarafından "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" kitabı takdim edildi.

26.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:54
Nazarbayev'e, Kazakistan'ın kuruluşundaki rolüyle ilgili kitap takdim edildi

NUR 'ın Kurucu 'e bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu tarafından "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" kitabı takdim edildi.

Nazarbayev'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Nazarbayev'in Zorlu'yu kabul ettiği ve ülkesinin kuruluşuna yönelik araştırmaları dolayısıyla kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

Nazarbayev'in, Zorlu'nun çalışmalarında, Kazakistan'ın gelişiminin kilit yönleri ve Türk dünyası birliğine vurgu yapmasından bahsettiği de kaydedildi.

Zorlu da Nazarbayev'e, "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" isimli kitabını takdim etti.

Kaynak: AA

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