Nazar boncuğu köyü: Nazarköy - Haberler
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Nazar boncuğu köyü: Nazarköy

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Birçok kişi nazara inanmasa da evinde, arabasında ya da sevdiğinde bir nazar boncuğu bulunsun ister. Nazar boncuğu Anadolu'da yüzyıllar boyu mistik kötü güçlere, kem gözlere karşı en yaygın koruyucu obje olarak görülmüş.

Birçok kişi nazara inanmasa da evinde, arabasında ya da sevdiğinde bir nazar boncuğu bulunsun ister. Nazar boncuğu Anadolu'da yüzyıllar boyu mistik kötü güçlere, kem gözlere karşı en yaygın koruyucu obje olarak görülmüş. Türkiye'de nazar boncuğu üretiminin merkezi İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazar Köyü. Köyün neredeyse tamamı bu işle uğraşıyor. Hatta ödüllü ustaları bile var.

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Türkiye, İzmir, Güncel, Haber

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