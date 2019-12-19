Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)
Haberler » Güncel » Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2) - Haber

Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:40
Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)

TUTUKLANDI

'in ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler