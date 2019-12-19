Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)
TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
19.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:40
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),
Kaynak: DHA