Dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüsile mücadele ediyor. Bu süreçte bir çok aşı, bir çok yöntem denendi ve denenmeye devam ediyor. Vatandaşların gözü sürekli korona aşısında. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk kez nazal sprey aşı uygulamasını kullanmasıyla gözler sprey aşılarda. Peki Nazal sprey aşı nedir? Nazal sprey aşı koronaya karşı daha mı etkili?

NAZAL SPREY AŞI NEDİR?

Nazal sprey aşı, insan vücuduna enjekte edilen diğer korona aşılarının aksine burundan sıkılmak suretiyle uygulanan bir yöntem. İlk olarak Rusya'da uygulamaya sokuldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Nazal sprey aşı olduğu açıklandı.

NAZAL SPREY AŞI DAHA MI ETKİLİ?

Nazal sprey aşının koronaya olan etkisi henüz açıklanmadı. Nazal aşı ile ilgili yeni detaylar geldiğinde buradan okuyabilirsiniz.

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