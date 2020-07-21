NAZ ELMAS İŞ İÇİN TATİLDEN DÖNDÜ Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde köpeği ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Uzun bir süredir tatilde olan Elmas, yeni sezon öncesi görüşmeler için İstanbul'a geldiğini söyledi. Naz Elmas, " hem sinema hem de dizi projelerimiz var. Bugünde toplantılarımız oldu. Tatildeydim bir süreliğine bu iş yoğunluğu ve toplantı trafiğinden dolayı İstanbul'a geldim. Bu hafta da bu görüşmelerimizi gerçekleştirip, sonra tekrar Bodrum'a döneceğim." açıklamasında bulundu. Naz Elmas, sade şıklığı ile göz kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin