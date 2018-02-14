Navruz, Antalya'daki Toplantıyı Değerlendirdi

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"nı değerlendirdi.

Başkan Navruz, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Antalya'daki toplantıya değinerek, "Liderimiz Devlet Bahçeli, 4 önemli gündem başlığını bizlere iletmiştir. Bunlar, 18 Mart 2018'de yapılacak Büyük Kurultay, Mart 2019'daki yerel seçimler, Kasım 2019'daki milletvekilliği seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir." diye konuştu.

MHP'nin 18 Mart'taki kongresinde diriliş ve şahlanış olacağına inandığını dile getiren Navruz, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin buyurduğu gibi küskünleri telafi edeceğiz, dargınlıkları gidereceğiz, gaflete kapılıp, yanılıp yenilip yanlışa düşen sonra da vicdanen pişmanlık duyan, safiyane ve dürüst bir şekilde hatasını kabullenenleri tekrar kazanacağız." dedi.

Milletvekili seçimlerinde partinin ilkelerini benimseyen adaylarla yola çıkacaklarını vurgulayan Navruz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de daha önce açıklandığı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Navruz, Sivas'ın kalkınmada öncelikli bölgeler ve cazibe merkezleri içerisinde kendisine yer bulamadığını da ifade ederek, "Nüfus azalmakta, bu kan kaybı pansuman tedavilerle giderilemeyecek boyutlara gelmiştir. Acilen tedbir almak gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklere de Allah'tan rahmet dileyen Navruz, "Rabbim sevdiklerine ve Türk halkına sabır versin." dedi.