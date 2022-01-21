Navlun ne demek? Navlun anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Navlun ne demek? Navlun anlamı ne?

Navlun ne demek? Navlun anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Navlun, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Navlun ne demek? Navlun anlamı ne? İşte, Navlun kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Navlun kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Navlun anlamı ne? Navlun ne demek?

NAVLUN NE DEMEK?

Navlun:

1.

taşımak için gemiye yüklenen eşyanın tümü, yük.

2.

geminin yük taşıma ücreti.

Haberler.com - Gündem

Ne demek, Gündem, Yaşam, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title