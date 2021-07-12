Navlun ne demek? Navlun anlamı ne?
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Navlun ne demek? Navlun anlamı ne?

Navlun ne demek? Navlun anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Navlun, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Navlun ne demek? Navlun anlamı ne? İşte, Navlun kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Navlun kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Navlun anlamı ne? Navlun ne demek?

NAVLUN NE DEMEK?

Navlun:

Rumca

1. isim Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü.

2. isim Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret:

"Kendi kesemden navlun parasını ödeyecektim, nasıl olsa." - Ercüment Ekrem Talu

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