Navlun ne demek? Navlun anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Navlun, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Navlun ne demek? Navlun anlamı ne? İşte, Navlun kelimesin anlamı!