Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı

Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı -Sınava birkaç dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'ne birkaç dakika geç kalan aday, sınava giremedi.

Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı

-Sınava birkaç dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'ne birkaç dakika geç kalan aday, sınava giremedi.

Bu yıl ilk defa Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis'in Ahlat ilçesinde sınav heyecanı başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'de başlarken, binalara girişler saat 10.00'dan sonra kapatıldı. Adilcevaz ilçesine bağlı Akçıra köyünden gelip Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Elanur Erkek isimli öğrenci, birkaç dakika geç kaldı. Gecikmeli gelen Elanur, sınava geç kaldığı için binaya alınmadı. Adilcevaz'ın uzak bir köyünden sınava geldiklerini ve navigasyonun azizliğine uğradıkları için sınav binasına geç geldiklerini söyleyen Elanur ve amcası, tüm ısrarlarına rağmen sonuç alamayınca, üzgün bir şekilde geldikleri araca binerek geri döndüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay