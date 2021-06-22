Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
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Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Navigasyonlu ayakkabı Japonlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı üretti Titreşimle yön tarif ediyor Japon mühendisler, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere "titreşimle yön tarif eden navigasyonlu ayakkabı" geliştirdi.

- Navigasyonlu ayakkabı

Japonlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı üretti

Titreşimle yön tarif ediyor

TOKYO - Japon mühendisler, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere "titreşimle yön tarif eden navigasyonlu ayakkabı" geliştirdi.

Dünyaca ünlü Japon otomativ devi Honda, kendi desteği ile kurulan Ashirase adlı şirketle birlikte navigasyonlu ayakkabı geliştirdi. Ashirase" adı verilen sistem, akıllı telefon uygulaması ile eşgüdümlü çalışırken, ayakkabı içine konulan bir iskelet sistemi ile 2 adet sensörden oluşuyor. Kamuoyuna tanıtılan Ashirase, ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konum tarif ediyor.

Şirket, yolda yürürken herhangi bir mobil cihaza bakamayan ya da sesli komutları duyamayan kişilerin de kullanabileceği sistemin gelecek yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi.

Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor
Navigasyonlu ayakkabıJaponlar görme engellilere yol gösteren ayakkabı ürettiTitreşimle yön tarif ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy

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