Navigasyona Uyup Yanlış Yöne Gidince, Jandarmaya Yakalandı

İzmir'de, emekli bir kadının 650 bin TL'sini alarak dolandıran şahıslardan biri, yüklü miktarda parayla taksiye bindi ve Manisa'nın Ahmetli ilçesine gitmek için navigasyonun arama motoruna "Ahmetli" yazdı. Yanlışlıkla Torbalı ilçesindeki Ahmetli Mahallesi'ne giden zanlı, jandarmanın operasyonla yakalanırken, 650 bin TL parayı gören jandarma ekipleri şaşırdı.

OLAY JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

İzmir'de yaşanan olayda dolandırıcılar, emekli bir kadını tuzağına düşürdü. Kendisini savcı olarak tanıtıp, S.A. isimli kadına 'Şuan dolandırıcılık çetesinde isminiz geçiyor' demesi üzerine kadın korkmaya başladı. Bankadaki ve evde bulunan paraların güvenliği için savcılığa teslim edilmesi istendi. Yaşlı kadın, zaman kaybetmeden bankadaki ve evdeki toplam 650 bin TL'yi bir çantaya koydu. Daha sonra parayı almaya gelen şahsa teslim etti. Kadın dolandırıldığını anladığında ise vakit artık çok geçti. Olay hemen jandarmaya bildirildi. Torbalı İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, olay üzerine hemen geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

NAVİGASYONA MANİSA AHMETLİ YAZDI, TORBALI AHMETLİ'YE GİTTİ

Yaşlı kadından çantayı aldığını merkeze bildiren M.Ö. isimli kurye, tarif edilen adrese doğru bu kez yola çıktı. Taksiye bindikten sonra cep telefonundan navigasyonu açan kurye, arama motoruna Manisa'nın Ahmetli ilçesine yazdı. Navigasyon ise dolandırıcıyı Torbalı ilçesindeki Ahmetli Mahallesi'ne götürdü.

Neresi olduğunu anlamayan ve şüphe çekmemek için bekleyen dolandırıcıdan vatandaşlar şüphelendi. Çevredeki kişilere kendisinin asker olduğunu belirtmesi üzerine vatandaşlar duyarlılık örneği gösterip jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahsı yakaladı.

PARALARI GÖRÜNCE JANDARMA BİLE ŞAŞIRDI

Çantasını araştıran ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü. 650 bin TL paranın kimin olduğunu sorgulamaya başladı. Şahıs her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Bir vatandaşı dolandırdıklarını ve aldığı parayı Şanlıurfa'da ismini bilmediği şahsa teslim etmek için yola çıktığını itiraf etti. Jandarma, M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Jandarmanın titiz çalışması sonrasında zanlı her şeyi itiraf etti ve Torbalı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı, tutuklanarak Buca Cezaevine gönderildi.