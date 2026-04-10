Navigasyon yardımıyla yolculuk yapan minibüsteki 10 kişi çamurlu yolda mahsur kaldı

Navigasyon yardımıyla yolculuk yapan minibüsteki 10 kişi çamurlu yolda mahsur kaldı
Hatay'da navigasyon üzerinden yol takibi yapan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, yağışla birlikte çamura dönen yolda mahsur kaldı.

Hatay'da navigasyon üzerinden yol takibi yapan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, yağışla birlikte çamura dönen yolda mahsur kaldı. Araç ve içerisindekiler, AFAD tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde navigasyon üzerinden yol takibi yapan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs çamurla kaplı yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden AFAD ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı kurtararak şahısları güvenli bölgeye ulaştırdı. Güvenli bölgeye ulaşan vatandaşlar rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Manisa'da don nöbeti

Havayı gören bağına bahçesine koşup ateş yaktı
Nagihan duyduğu sözler sonrasında yıkıldı! Eski yarışmacılardan destek

Duyduğu sözler sonrasında yıkıldı! Eski yarışmacılardan destek
Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı

Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu avukat oldu

Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu avukat oldu
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti