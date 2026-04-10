Navigasyon yardımıyla yolculuk yapan minibüsteki 10 kişi çamurlu yolda mahsur kaldı

Hatay'da navigasyon üzerinden yol takibi yapan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, yağışla birlikte çamura dönen yolda mahsur kaldı. Araç ve içerisindekiler, AFAD tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde navigasyon üzerinden yol takibi yapan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs çamurla kaplı yolda mahsur kaldı.

İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDILAR

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden AFAD ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı kurtararak şahısları güvenli bölgeye ulaştırdı. Güvenli bölgeye ulaşan vatandaşlar rahat nefes aldı.

