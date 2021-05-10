NAVI DH Masters Spring 2021 şampiyonu oldu!
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NAVI DH Masters Spring 2021 şampiyonu oldu!

NAVI DH Masters Spring 2021 şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

NAVI yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı!

Uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren efsane takım NAVI DH Masters Spring 2021 şampiyonu oldu.

Natus Vincere final maçında Gambit Esports ile karşılaştı. Karşılaşma "Best of 5" üzerinden oynandı. Karşılaşmalara geçmeden önce her iki takımın da kadrolarına birlikte göz atalım.

Gambit

  • Abay 'Hobbit' Khasenov
  • Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov
  • Vladislav 'nafany' Gorshkov
  • Dmitry 'sh1ro' Sokolov
  • Timofey 'interz' Yakushin

Natus Vincere

  • Denis 'electronic' Sharipov
  • Aleksandr 's1mple' Kostyliev
  • Valeriy 'B1T' Vakhovskiy
  • Kirill 'Boombl4' Mikhailov
  • Ilya 'Perfecto' Zalutskiy

Takımların seçtiği haritalar ise sırasıyla Overpass, Dust 2, Train, Mirage ve Inferno olarak belirlendi. Overpass haritasında NAVI maçı 16-7 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. İkinci harita olan Dust 2'de de 16-12 galibiyet alarak serideki farkı 2-0 yaptı. Train haritasında da 16-12 galibiyet alan Natus Vincere turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın MVP'si ise Denis 'electronic' Sharipov seçildi. NAVI, bu maçı kazanmasıyla birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

NAVI 1.'lik ödülü olarak 100.000 Dolar para ödülünü takım kasasına ekledi. Gambit ise 2.'lik ödülü olan 42.000 Dolar'ı kasasına ekledi.

Kaynak: Playerbros

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