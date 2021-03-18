NAVI Coin nedir? Güncel Naviaddress (NAVICE) Coin yorum ve grafiği
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NAVI Coin nedir? Güncel Naviaddress (NAVICE) Coin yorum ve grafiği

18.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:57
NAVI Coin nedir? Güncel Naviaddress (NAVICE) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Naviaddress. NAVI coin, gerçek ve sanal dünyalar için merkezi olmayan bir küresel birleşik adres platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. NAVI anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, NAVI Coin nedir? Güncel Naviaddress (NAVICE) Coin yorum ve grafiği

Naviaddress (NAVI) bir kripto para birimidir ve Ethereum platformunda çalışır. Naviaddress, dolaşımda olan 242.550.845.354 ile 1.000.000.000 mevcut arza sahip. Naviaddress'in bilinen son fiyatı 0.00015824 USD ve son 24 saatte -14.58 düştü. Daha fazla bilgi https://naviaddress.com/ adresinde bulunabilir .

NAVI COİN NEDİR?

Naviaddress, gerçek ve sanal dünyalar için merkezi olmayan bir küresel birleşik adres platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Patentli bir teknoloji kullanarak Naviaddress, coğrafi koordinat hassasiyetiyle herhangi bir konuma dijital bir adres atayabilen bir platform geliştirdi: Herhangi bir dilde aynı, kültürler arası: yalnızca rakamlar Herhangi bir nesneye veya yere hitap: karma posta adresi ve coğrafi etiket Bir adresten daha fazlası : ek bilgiler (kişiler, "son mil" vb.), kullanıcıların içeriği

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