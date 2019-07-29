Navalnıy doktorunun itirazına rağmen taburcu edildi

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy hastalık belirtilerinin zehirlenmeye işaret edebileceğini söyleyen doktorunun itirazına rağmen hastaneden taburcu edilerek hapishaneye geri gönderildi. Rusya'da Eylül ayında yapılacak yerel seçimler için meclis üyeliği adaylıkları için başvuru yapan muhalif isimlerin adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterileri devam ederken, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy önce gözaltına alınmış ardından 1 aylığına tutuklanmıştı. Bulunduğu cezaevinde hastalanan ve dün hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın alerjik reaksiyon geçirdiği açıklanarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Muhalif liderin hastaneye kaldırılmasından sonra kendisini dün ziyaret eden doktoru, Navalnıy'ın zehirlenmiş olabileceğini iddia etmişti. Ancak Navalnıy bugün doktorunun itirazlarına rağmen hastaneden taburcu edilerek hastaneye gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA