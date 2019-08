Nauseda ile biraraya geldi

14.08.2019 18:43

Askeri törenden görüntüler Merkel'den Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Merkel:

-(Hong Kong'daki protestolara ilişkin) "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım"

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolara ilişkin "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım." dedi.

Merkel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Nauseda ile Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin AB'den ayrılması, Rusya ile ilişkiler gibi bir dizi konuyu ele aldıklarını ifade eden Merkel, Brexit'ten sonra İngiltere'nin AB ülkeleriyle yakın işbirliğini sürdürmesini istediklerini belirtti.

Hong Kong'daki protestolara da değinen Merkel, Hong Kong'da yaşayan halkın 1997'de yapılan anlaşmadan doğan hakları bulunduğuna işaret ederek, "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Merkel, bu diyaloğun Hong Kong'da geçerli olan yasalar temelinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

