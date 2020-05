Naughty Dog, Yeni Twitter Özelliğiyle Spoiler Videoları Engelleyecek Twitter, günümüzde çoğu kişinin başını ağrıtan sürprizi bozacak (spoiler) paylaşımları önlemek için yeni bir özelliği test ediyor.

Twitter, günümüzde çoğu kişinin başını ağrıtan sürprizi bozacak (spoiler) paylaşımları önlemek için yeni bir özelliği test ediyor. The Last of US Part 2 paylaşımı da bunun ilk örneği oldu.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay içerisinde The Last of US Part 2 ile ilgili büyük bir skandal yaşanmış ve oyunun önemli hikaye detayları ortalığa saçılmıştı. Başta bunun çalışma saatlerinden memnun olmayan bir Naughty Dog çalışanı olduğu iddia edilmiş olsa da, kısa sürede sorumlular tespit edilmiş ve ne Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog bünyesinde çalışmadıkları ortaya kazanmıştı.

Ne var ki şu anda sosyal medya, The Last of US Part 2 oyununa herhangi bir şey öğrenmeden başlamak isteyenler için tam bir mayın tarlası haline geldi. Youtube kanalları ve oyun siteleri, yorum kısımlarını kapatarak önlemlerini alıyorlar. Ancak Facebook ve Twitter gibi her şeyin göz açıp kapayıncaya kadar yayıldığı mecralar halen tehlike arz ediyor. Twitter, yakın bir zaman önce yaptığı hamle ile önleyici olacakmış gibi görünüyor.

Yeni Twitter Özelliği, Spoiler Videoları Önleyecek

Dün Naughty Dog, The Last of US Part 2 ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Hemen aşağıdan göreceğiniz bu paylaşımda herhangi bir cevap bulunmuyor ama diğer Twitter kullanıcıları, beğenmeye, yorumlu veya yorumsuz paylaşmaya devam edebiliyorlar. Bu özellik şu anda test aşamasında ve dünya genelindeli belirli sayıdaki kullanıcıların kullanımına açık.

Pick up where we left off on June 19. #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/nFa26GPuw9

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 21, 2020

İşleyiş olarak paylaşımı yapanın kimin cevap yazacağını seçmelerine olanak tanıyor. Bu bağlamda sadece paylaşımı yapanın takip ettiği kişiler veya paylaşımda etiketlenen kişiler cevap yazabiliyorlar. Eğer kimse etiketlenmemişse, doğal olarak ortaya Naughty Dog tarafından yapılan paylaşımdaki gibi bir sonuç çıkıyor.

Başlarda alışmak biraz zaman alabilecek olsa da, sonradan oldukça hayat kurtarıcı olacağı düşünülüyor. En azından diziler, filmler ve oyunlar ile ilgili sürprizi bozabilecek yorumların önüne geçilebilmesi açısından ideal bir çözüm yoluymuş gibi görünüyor.