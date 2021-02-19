NatWest 3,2 milyar sterlinlik kredinin takibe düşmesini bekliyor
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NatWest 3,2 milyar sterlinlik kredinin takibe düşmesini bekliyor

19.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:21
NatWest 3,2 milyar sterlinlik kredinin takibe düşmesini bekliyor

İngiltere'nin önde gelen bankacılık gruplarından NatWest Group, verilen kredilerden yaklaşık 3,2 milyar sterlinin takibe düşebileceğini bildirdi.

İngiltere'nin önde gelen bankacılık gruplarından NatWest Group, verilen kredilerden yaklaşık 3,2 milyar sterlinin takibe düşebileceğini bildirdi.

Bankacılık grubundan yapılan açıklamada, 2020 yılında 351 milyon zarar yazıldığı, toplamda verilen kredilerden takibe düşebileceği düşünülen krediler için ise 3,2 milyar sterlinin ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada grubun İrlanda'daki kolu Ulster Bank'ın ise kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Natwest Üst Yöneticisi Alison Rose ise "Detaylı değerlendirmeler sonucunda kaydedilen ilerlemeye rağmen, Ulster Bank'ın hissedarlarımız için sürdürülebilir uzun vadeli getiri sağlayamayacağı netleşti." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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